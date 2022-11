Noël gourmand du vigneron Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Vous serez plongés tout de suite dans l’ambiance de Noël, avec un délicieux verre de vin chaud.

Ensuite, découvrez notre domaine viticole et son histoire, avec une visite guidée à travers le chai, les vieilles cuves souterraines et l’évolution du domaine jusqu’à sa 4ème génération.

Pour finir, une dégustation des vins du domaine, autour d’un plateau spécial composé des gourmandises traditionnelles de Noël en Alsace. En partenariat avec la boucherie et la boulangerie du village, notre plateau de dégustation se compose de 3 amuse-bouche : foie gras – saumon fumé – pain d’épices.

Pour les jeunes (moins de 18 ans), une formule de dégustation est proposée : 1 verre de jus de raisin, 1 plateau dégustation avec 4 amuse-bouche fromage – jambon – pain d’épices – chocolat. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Passez un moment convivial en famille ou entre amis chez le vigneron et profitez d’une dégustation des meilleurs vins du domaine accompagnés de mets délicieux. +33 3 89 73 00 40 Saint-Hippolyte

