Noël Gospel – Les chants de Noël du département Aix-en-Provence, 12 décembre 2022

Noël Gospel – Les chants de Noël du département

Salle des Fêtes, 35, avenue Jean-Orsini, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône

2022-12-12 19:00:00 – 2022-12-12

Salle des Fêtes 35, avenue Jean-Orsini

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le Gospel a traversé les époques et les continents pour devenir un art fédérateur et un élément incontournable de la tradition de Noël. Le spectacle proposé par le “Gospel Heritage” se place ainsi sous le signe de la convivialité et du partage avec une création originale à travers les œuvres issues du Negro-Spiritual, du répertoire traditionnel, et bien entendu un programme pour célébrer l’Avent (Oh Happy Day, Stand-by Me, Halleluya, Down by the Riverside, Silent Night, Holy Night…).

La tournée des Chants de Noël organisé par le département propose un concert gratuit à Aix-en-Provence, salle des fêtes de Puyricard

Salle des Fêtes 35, avenue Jean-Orsini Aix-en-Provence

