Noël gaulois au Parc Astérix Plailly, 17 décembre 2022, Plailly.

Noël gaulois au Parc Astérix

Parc Astérix Plailly Oise

2022-12-17 11:00:00 – 2023-01-01 19:00:00

Plailly

Oise

Plailly

47 47 Le Parc vous propose de découvrir son Noël Gaulois. Menhirs enneigés, animations de glisse délirantes et de nouveaux spectacles sont à découvrir pour un Noël unique !

Venez célébrer un Noël Gaulois unique et profitez d’un programme aux petits flocons : décorations complètement givrées, spectacles de Noël, animations exclusives et assistez au spectacle final « L’île aux vœux ». Et toujours 40 attractions !

De beaux spectacles de Noël pour partager de belles émotions.

Dans un village couvert, chaussez vos patins et préparez-vous à tournoyer !

Une patinoire, des pistes de glisse et un espace réservé aux enfants… ça va glisser cet hiver au Parc Astérix !

Le défilé gaulois de Noël: pour la première fois, les personnages défileront dans le Parc avec plusieurs chars arborant les couleurs de Noël.

Baladez-vous dans les Rues de Paris pour découvrir un charmant petit marché de Noël dont les saveurs gourmandes vous enchanteront !

Le Parc vous propose de découvrir son Noël Gaulois. Menhirs enneigés, animations de glisse délirantes et de nouveaux spectacles sont à découvrir pour un Noël unique !

Venez célébrer un Noël Gaulois unique et profitez d’un programme aux petits flocons : décorations complètement givrées, spectacles de Noël, animations exclusives et assistez au spectacle final « L’île aux vœux ». Et toujours 40 attractions !

De beaux spectacles de Noël pour partager de belles émotions.

Dans un village couvert, chaussez vos patins et préparez-vous à tournoyer !

Une patinoire, des pistes de glisse et un espace réservé aux enfants… ça va glisser cet hiver au Parc Astérix !

Le défilé gaulois de Noël: pour la première fois, les personnages défileront dans le Parc avec plusieurs chars arborant les couleurs de Noël.

Baladez-vous dans les Rues de Paris pour découvrir un charmant petit marché de Noël dont les saveurs gourmandes vous enchanteront !

+33 9 86 86 86 87 https://www.parcasterix.fr/noel

Parc Astérix

Plailly

dernière mise à jour : 2022-11-14 par