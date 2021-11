Noël Gardian 5.0 Musée de la Camargue, 11 décembre 2021, Arles.

Noël Gardian 5.0

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Musée de la Camargue

Pour la **5ème édition** de son **Noël Gardian**, le **Musée de la Camargue** ouvre ses nouveaux espaces aux artisans et à leur savoir-faire pour le plus grand plaisir des petits et des grands. A cette occasion, il invite une trentaine d’exposants à dévoiler leurs secrets de création, de la céramique aux bijoux, du miel au safran, du cuir à la tapisserie, et bien d’autres encore…. Une découverte insolite du musée, dans une ambiance bucolique, à l’approche des fêtes de fin d’année. **Tout le week-end** ▪ Marché des artisans et producteurs dans l’enceinte du musée ▪ Atelier jeune public « Libellule enchantée » en dentelle de bois avec Obokopo **Dimanche à 14h** : Chorale de Saliers (45 min) Les choristes de Saliers et leurs musiciens, tous basés en Camargue, présenteront leurs versions jazzy de chansons très connues évoquant Noël. Depuis Saboly et les choeurs d’église jusqu’à….Johnny Hallyday et Franck Sinatra. **Bonus !** ▪ Espace de petite restauration et produits locaux. ▪ Tombola : lots composés des créations des artisans. **Infos pratiques** ▪ **Mesures sanitaires** : **Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans**, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fortement conseillé à partir de 6 ans, distanciation sociale, gel hydro alcoolique à l’accueil, désinfection des espaces. ▪ Du 1er octobre au 31 mars, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h (dernière entrée : 16h) sauf le 25/12, le 1er/01 et les week-ends de novembre à janvier, hors vacances scolaires et Noël Gardian. ▪ Sur place : librairie-boutique spécialisée proposant ouvrages, souvenirs et produits locaux, aire de pique-nique. ▪ Au départ du musée, le sentier de découverte des paysages (3,5 km) se visite librement (7j/7)

1€

Pour préparer les fêtes dans une ambiance bucolique, le Musée de la Camargue invite les artisans du territoire du Parc de Camargue à dévoiler leurs secrets de création.

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T18:00:00