Noël Folk – Les chants de Noël du département Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau

Noël Folk – Les chants de Noël du département Les Pennes-Mirabeau, 19 décembre 2022, Les Pennes-Mirabeau. Noël Folk – Les chants de Noël du département

Chemin du Grand Puits Salle Tino Rossi Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône Salle Tino Rossi Chemin du Grand Puits

2022-12-19 18:30:00 – 2022-12-19

Salle Tino Rossi Chemin du Grand Puits

Les Pennes-Mirabeau

Bouches-du-Rhône Les Pennes-Mirabeau Le temps de Noël est un temps de communion familiale ou amicale et par- dessus tout, le temps d’une musique spécifique. Tous les grands artistes se sont essayés à l’exercice : trouver du nouveau dans le répertoire traditionnel et composer des musiques originales en lien avec une idée commune de Noël. Pour cette tournée, la compagnie Nine Spirit s’y essaie et reprend notamment les compositions de l’auteur compositeur, interprète, multi-instrumentiste Sufjan Stevens. La tournée des Chants de Noël organisé par le département propose un concert gratuit à la Salle Tino Rossi des Pennes Mirabeau http://www.cg13.fr/ Salle Tino Rossi Chemin du Grand Puits Les Pennes-Mirabeau

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Autres Lieu Les Pennes-Mirabeau Adresse Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône Salle Tino Rossi Chemin du Grand Puits Ville Les Pennes-Mirabeau lieuville Salle Tino Rossi Chemin du Grand Puits Les Pennes-Mirabeau Departement Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pennes-mirabeau/

Noël Folk – Les chants de Noël du département Les Pennes-Mirabeau 2022-12-19 was last modified: by Noël Folk – Les chants de Noël du département Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 19 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Chemin du Grand Puits Salle Tino Rossi Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône