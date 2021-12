Thaon Thaon Calvados, Thaon NOËL FÉÉRIQUE À THAON Thaon Thaon Catégories d’évènement: Calvados

Thaon

NOËL FÉÉRIQUE À THAON Thaon, 19 décembre 2021, Thaon. NOËL FÉÉRIQUE À THAON Maison du Temps Libre Grande Rue Thaon

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 Maison du Temps Libre Grande Rue

Thaon Calvados La féérie de Noël vous attend à Thaon le 19 décembre.

Au programme des festivités :Un grand marché de Noël de 10h à 18h : Avec plus de 30 exposants d’artisans et de producteurs locaux à la Maison du Temps Libre, idéal pour finaliser vos cadeaux de Noël De nombreuses animations pour petits et grands : à 15h Suivez le père Noël et ses

lutins coiffé de votre bonnet de Noël du château à la Maison du Temps Libre. A 15h30 venez prendre des photos avec le père Noël à la Maison du Temps Libre. Puis, le reste de l’après-midi, des promenades à poney, du maquillage pour enfants et d’autres surprises vous seront proposées La féérie de Noël vous attend à Thaon le 19 décembre. Au programme des festivités : Un grand marché de Noël de 10h à 18h : Avec plus de 30 exposants… mairiethaon14@orange.fr +33 2 31 80 01 36 http://www.mairiethaon14.fr/index.aspx La féérie de Noël vous attend à Thaon le 19 décembre.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Thaon Autres Lieu Thaon Adresse Maison du Temps Libre Grande Rue Ville Thaon lieuville Maison du Temps Libre Grande Rue Thaon