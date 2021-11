NOËL FANTASTIK Le Mans, 4 décembre 2021, Le Mans.

NOËL FANTASTIK Rotonde Parc des Expositions Le Mans

2021-12-04 – 2021-12-04 Rotonde Parc des Expositions

Le Mans Sarthe

19 19 EUR L’Association des Spectacles de Noël vous propose cette année des numéros exceptionnels à découvrir au Centre des Expositions – la Rotonde : NOËL FANTASTIK.



Avec le concours de Monsieur Loyal Pierre-Marie Charpentier.

Un spectacle mis en ambiance par l’orchestre d’Eric Lesieur.



Samedi 4 décembre 2021 à 17h00.

Dimanche 5 décembre 2021 à 10h00 et 17h30.

Vendredi 10 décembre 2021 à 18h30.

Samedi 11 décembre 2021 à 17h00.

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h30.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

Petit Monsieur :

Petit Monsieur vous propose un sketch hilarant. Ce numéro unique au monde était dans le Plus Grand Cabaret Du Monde.



Garcia Brothers :

L’équilibre est une vertu. C’est une discipline avec un mélange de force et d’élégance et qui emprunte parfois la contorsion.



Brad :

Cet artiste complètement fou enchainera acrobaties, cascades dans un rythme sans fin.



Les Rivelinos :

Ils sont trois, ils sont drôles, et leur numéro de clowns à l’ancienne s’inscrit parmi les meilleurs d’Europe.



Rocket Act :

Leur fusée décolle doucement avant de se lancer dans une suite de révolutions à vitesse croissante.



Bikers on Balloons :

Ils chevauchent en équilibre d’énormes pneumatiques avec rythme, des sauts et multiples acrobaties.



Andrejs Fjodorovs :

Le Letton propose un numéro étonnant, poétique avec la complicité de ses colombes.



Kevin Probst :

On les dit bêtes et lents. Kevin Probst vous prouve ici tout le contraire. Bien que têtus ces équidés particuliers font preuve d’une discipline inattendue.



Cheban Group :

Ils tournent très haut avec des sauts périlleux et plusieurs pirouettes pour se recevoir sur un simple matelas.



Des acrobates exceptionnels ! Guga et Silvia :

Guga, le roi de l’acrobatie, présente avec sa partenaire Silvia un numéro de haut niveau avec technique, comicité et créativité.



Alberto et Daira :

Il change ses vêtements à la vitesse de l’éclair !



Zavatta and Partner :

Les Grandes Illusions, chaque fois à travers ces numéros, apparitions, disparitions, c’est toujours le suspens, le mystère…



Le spectacle se conclura par lune parade finale et l’arrivée du Père Noël.

Spectacle de Noël à la Rotonde.

+33 2 43 28 17 22

