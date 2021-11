Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Noël fait son cirque – Spectacle – Le Petit cirque de A à Z Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Noël fait son cirque – Spectacle – Le Petit cirque de A à Z
Châpiteau au Parc des Promenades Avenue des Promenades
Saint-Brieuc
30 novembre 2021

Saint-Brieuc Côtes d’Armor C’est l’effervescence au pays des lettres de l’alphabet. Dernière répétition, les lettres enchaînent les numéros. « Y »fait son possible pour intégrer la troupe et voilà que « H » a disparu…

