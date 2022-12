Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes Lourdes Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes Lourdes, 24 décembre 2022, Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes. Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes LOURDES dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes LOURDES

2022-12-24 – 2022-12-31

dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes LOURDES

Lourdes

Hautes-Pyrénées Lourdes Des petits plats aux saveurs de saison, de la musique et les douze coups de minuits : programme prêt pour une soirée réussie dans les restaurants lourdais les 24 et 31 décembre 2022 ! – La Louisiane / Hôtel St Sauveur – 05 62 94 25 03 : ouvert le 24 midi et soir, le 31 soir et le 1er janvier. – Le Van Gogh – 05 62 93 90 86 : ouvert le 24 midi. – Le Phi Long – 05 62 94 97 82 : ouvert le 24 midi et soir et le 31 soir – Côté jardin / Biocoop – 05 62 33 96 60 : ouvert le 24 midi – L’Alexandra by Le Bon Sens – 09 54 30 26 91 : ouvert le 31 soir. – Le Passage – 09 54 10 56 63 : ouvert le 31 soir. Retrouvez aussi tous les restaurants via le lien ci-après. info@lourdes-infotourisme.com +33 5 62 42 77 40 https://www.lourdes-infotourisme.com/sejourner/ou-manger/restaurants/ dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2022-12-14 par OT de Lourdes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées OT de Lourdes, CDT65 dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes LOURDES Ville Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes lieuville dans les bars, restaurants et brasseries de Lourdes LOURDES Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes-ot-de-lourdes-cdt65-lourdes/

Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes Lourdes 2022-12-24 was last modified: by Noël et le Réveillon dans les restaurants de Lourdes Lourdes Lourdes 24 décembre 2022 Hautes-Pyrénées Lourdes LOURDES dans les bars restaurants et brasseries de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées OT de Lourdes|CDT65 Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes Hautes-Pyrénées