2022-12-17

Finistère Emplettes de noël: créateurs, artisanat et producteurs locaux.

Ateliers artistiques (gratuit) enfant/ adultes

Animations: musique, chants, exposition morlaix@aj-finistere.org +33 2 98 15 10 55 http://www.aj-morlaix.org/ Auberge de jeunesse de Morlaix 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs

