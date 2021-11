Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Finistère, Saint-Martin-des-Champs Noël est dans l’Auberge ! Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Finistère

Noël est dans l’Auberge ! Saint-Martin-des-Champs, 30 novembre 2021, Saint-Martin-des-Champs. Noël est dans l’Auberge ! Auberge de jeunesse de Morlaix 1 Voie d’Accès au Port Saint-Martin-des-Champs

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs Samedi 18 décembre 2021, l’auberge de jeunesse de Morlaix organise un Marché de Noël. Au programme ?

– Une exposition, de la musique, des chants pour animer l’auberge tout au long de la journée ! morlaix@aj-finistere.org +33 2 98 15 10 55 http://www.aj-morlaix.org/ Samedi 18 décembre 2021, l’auberge de jeunesse de Morlaix organise un Marché de Noël. Au programme ?

