Saint-Pierre-de-Maillé Saint pierre de maille Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne “NOEL ENSEMBLE” Saint pierre de maille Saint-Pierre-de-Maillé Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Maillé

Vienne

“NOEL ENSEMBLE” Saint pierre de maille, 10 décembre 2021, Saint-Pierre-de-Maillé. “NOEL ENSEMBLE”

Saint pierre de maille, le vendredi 10 décembre à 18:00

Chorales : “La Vie Chante” et “Les 3 Rivières” (70 choristes) La Batterie Fanfare et l’Orchestre à l’Ecole Marché de Noël : artisans, producteurs Visite du Père Noël qui se prêtera au jeu de la photo. Les enfants pourront poster leurs lettres… Le Restaurant “La Taverne de St Pierre” propose un menu à 15,00 € : tartiflette-salade, tarte aux pommes maison et sa boule de vanille. Sur réservation au 05 49 91 60 27

Entrée libre

MARCHE DE NOEL Saint pierre de maille st pierre de maille Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:00:00 2021-12-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne Autres Lieu Saint pierre de maille Adresse st pierre de maille Ville Saint-Pierre-de-Maillé lieuville Saint pierre de maille Saint-Pierre-de-Maillé