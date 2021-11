NOËL ENSEMBLE EN COEUR DE VILLE Agde, 11 décembre 2021, Agde.

NOËL ENSEMBLE EN COEUR DE VILLE Agde

2021-12-11 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-11 19:00:00 19:00:00

Agde Hérault

Le centre social Louis Vallière et les « Primeurs solidaires » vous invitent à partager un Noël chaleureux grâce à diverses animations.

10h30>12h30 : mini ferme et déambulation avec alpaga

14h>17h : structure gonflable pour les enfants de 4 à 11 ans, atelier maquillage, sculpture sur ballons et distribution de papillotes par le Père-Noël

15h>17h : tours de poneys pour les enfants de 3 à 11 ans

18h>19h : chants de Noël et parade dans le coeur de ville

#Noël2021

Le centre social Louis Vallière et les « Primeurs solidaires » vous invitent à partager un Noël chaleureux grâce à diverses animations pour petits et grands ! Déambulation, parade, atelier maquillage, sculpture sur ballons, chants de Noël….et la venue du Père-Noël et de ses gourmandises !

+33 4 67 76 90 52

Le centre social Louis Vallière et les « Primeurs solidaires » vous invitent à partager un Noël chaleureux grâce à diverses animations.

10h30>12h30 : mini ferme et déambulation avec alpaga

14h>17h : structure gonflable pour les enfants de 4 à 11 ans, atelier maquillage, sculpture sur ballons et distribution de papillotes par le Père-Noël

15h>17h : tours de poneys pour les enfants de 3 à 11 ans

18h>19h : chants de Noël et parade dans le coeur de ville

#Noël2021

Agde

dernière mise à jour : 2021-11-26 par CDT34