Plongez dans l’histoire magique de la Rue Saint-Antoine lors de Noël Enchanté, une expérience en personne à ne pas manquer ! Plongez dans la magie de Noël en explorant l’histoire fascinante de la Rue Saint-Antoine à Paris, France. Au programme, jeu de piste, parade musicale, parade de clowns et Père Noël, dégustations. Cet événement en personne vous transporte dans un voyage enchanteur à travers le temps. Découvrez les secrets cachés de cette rue emblématique, qui a vu passer tant d’événements historiques. Laissez-vous émerveiller par les décorations de Noël scintillantes et les illuminations qui illuminent la rue, créant une ambiance féerique. En vous promenant le long de cette rue pittoresque, vous serez transporté dans un autre monde, où l’histoire se mêle à la magie de Noël. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience inoubliable pendant les fêtes de fin d’année. Saint-Antoine, Marais Rue Saint-Antoine 75004 Paris Contact : https://commercesbastillemarais.fr/la-rue-saint-antoine-en-fetes/ +33607852412 enseignesbastillemarais@gmail.com https://commercesbastillemarais.fr/la-rue-saint-antoine-en-fetes/

