Noël en vrac Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Noël en vrac Marseille 1er Arrondissement, 3 décembre 2022, Marseille 1er Arrondissement. Noël en vrac

16 rue Bernard du Bois Coco Velten Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Coco Velten 16 rue Bernard du Bois

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 19:00:00

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Ce marché de noël responsable organisé par Réseau Vrac est tout public et entièrement gratuit, avec au programme :



Des ateliers pour fabriquer vos cadeaux de Noël 0 déchet

Des commerçants et producteurs locaux pour acheter des produits 0 déchet

Une conférence de Jérémie Pichon de la famille 0 déchet

Des stands d’information sur le vrac et les pratiques 0déchet

Un service de restauration et de boissons sera proposé sur place Réseau Vrac organise pour la toute première fois, son propre marché de Noël responsable à Marseille, en partenariat avec Zéro Waste Marseille. https://reseauvrac.org/ Coco Velten 16 rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Coco Velten 16 rue Bernard du Bois Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Coco Velten 16 rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Noël en vrac Marseille 1er Arrondissement 2022-12-03 was last modified: by Noël en vrac Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 3 décembre 2022 16 rue Bernard du Bois Coco Velten Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhne Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône