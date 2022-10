Nöel en vert et solidaire dans le 12e arrondissement Mairie du 12e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 03 décembre 2022

de 10h00 à 19h00

gratuit

La Mairie du 12e arrondissement pour invite un village de Noël en vert et solidaire ! En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Alors cette année si vous tentiez un Noël écologique, zéro déchet et décarboné ? Un marché de Noël plus écologique et solidaire c’est possible ! L’occasion de donner vos idées pour la révision du Plan Climat. Rendez-vous des petites et des grands le 3 décembre de 10h à 19h sur le parvis de la Mairie du 12e arrondissement ! Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Mairie du 12e arrondissement 130, avenue Daumesnil 75012 Paris Contact :

