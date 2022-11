NOEL EN SEPTEMBRE Gignac, 18 décembre 2022, Gignac.

NOEL EN SEPTEMBRE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

2022-12-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-18

26 EUR Le Chœur de l’Opéra national de Montpellier Occitanie dirigé par Noëlle Gély, et accompagné au piano par Valérie Blanvillain, dans un programme intitulé « Opérettes », donnera à entendre un florilège des plus célèbres compositions d’opérettes. Jacques Offenbach sera bien entendu au rendez-vous, aux côtés, entre autre, de Franz Lehár et sa Veuve Joyeuse, de Johann Strauss II et sa Chauve-souris !

+33 6 73 30 92 07

