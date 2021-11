Noël en Pré-Bocage, animations à Villers-Bocage Villers-Bocage, 18 décembre 2021, Villers-Bocage.

Noël en Pré-Bocage, animations à Villers-Bocage Villers-Bocage

2021-12-18 14:30:00 – 2021-12-18 17:30:00

Villers-Bocage Calvados

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Au programme cet après-midi : promenades en calèche (à partir de 10h), photos avec le Père-Noël dans son chalet et rencontre avec les mascottes de l’UCIA, manège, et animation canon à neige « l’esprit de Noël ».

