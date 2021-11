Noël en Pré-Bocage, animations à Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure, 11 décembre 2021, Caumont-sur-Aure.

2021-12-11 15:00:00 – 2021-12-11 17:00:00 Intermarché Caumont l’Eventé

Caumont-sur-Aure Calvados Caumont-sur-Aure

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Au programme cet après-midi : Vin chaud, crêpes, atelier création de Noël, visite des Mascottes de l’UCIA et du Zoo de Jurques, maquillage enfant, photo avec le Père-Noël et autres animations.

+33 6 82 38 65 05 http://www.ucia-prebocage.fr/

UCIA Pré-Bocage

