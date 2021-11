Noël en Pré-Bocage, animations à Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure, 10 décembre 2021, Caumont-sur-Aure.

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! A partir de 16h30 à la salle des fêtes, vous avez rendez-vous avec le Père Noël et les mascottes de l’UCIA et du Zoo de Jurques. Sur place vous retrouverez : stand photo avec le Père-Noël, atelier maquillage pour les enfants, crêpes, marché de Noël des écoles, vin chaud.

A 17h30 place à la déambulation lumineuse !

