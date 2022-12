Noël en Pré-Bocage, animations à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 17 décembre 2022, Les Monts d'Aunay .

Noël en Pré-Bocage, animations à Aunay-sur-Odon

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-17 18:30:00 18:30:00

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Au programme aujourd’hui à Aunay sur Odon :

10h : Père Noël et animation scuplture de ballons par Sébastien Calbry sur le marché.

16h : Crêpes, vin chaud et maquillage, place de l’Hôtel de Ville.

17h30 : Déambulation de Noël avec l’Union Musicale et spectacle de feu – Compagnie Chandelle de Glace.

