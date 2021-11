Noël en Pré-Bocage, animations à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 18 décembre 2021, Les Monts d'Aunay.

Noël en Pré-Bocage, animations à Aunay-sur-Odon Centre ville Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-18 Centre ville Aunay-sur-Odon

Les Monts d’Aunay Calvados

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Au programme aujourd’hui à Aunay sur Odon :

10h : concert de violon et piano à la médiathèque

10h30 : arrivée du Père-Noël et de la Mère-Noël accompagnés de leurs lutins et des mascottes de l’UCIA et du Zoo de Jurques.

Photos avec le Père-Noël

Crèpes, vin chaud, créations et animations du Noël

Manège

15h/17h : balades à poney

18h : parade de Noël avec le Père-Noël, les Elfes de Lumière et l’Union Musicale

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Au programme aujourd’hui à Aunay sur Odon :

10h : concert de violon et piano à la médiathèque

10h30 : arrivée du Père-Noël et de la Mère-Noël accompagnés de leurs…

Les commerçants et les collectivités du Pré-Bocage vous offrent un Noël très animé ! Au programme aujourd’hui à Aunay sur Odon :

10h : concert de violon et piano à la médiathèque

10h30 : arrivée du Père-Noël et de la Mère-Noël accompagnés de leurs lutins et des mascottes de l’UCIA et du Zoo de Jurques.

Photos avec le Père-Noël

Crèpes, vin chaud, créations et animations du Noël

Manège

15h/17h : balades à poney

18h : parade de Noël avec le Père-Noël, les Elfes de Lumière et l’Union Musicale

THEATRE IgUANE

Centre ville Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay

dernière mise à jour : 2021-11-26 par