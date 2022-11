Noël en partage Pleubian Pleubian Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleubian

Noël en partage Pleubian, 26 novembre 2022, Pleubian. Noël en partage

Salle des fêtes Pleubian Côtes-d’Armor

2022-11-26 09:00:00 – 2022-11-27 19:00:00 Pleubian

Côtes-d’Armor L’association solidarité Ukraine de la presqu’île organise son marché de Noël pour grands et petits. Animations autour du Père Noël. 30 Artistes et artisans locaux. bernard.anne24@orange.fr +33 7 66 37 89 08 Pleubian

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleubian Autres Lieu Pleubian Adresse Salle des fêtes Pleubian Côtes-d'Armor Ville Pleubian lieuville Pleubian Departement Côtes-d'Armor

Pleubian Pleubian Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleubian/

Noël en partage Pleubian 2022-11-26 was last modified: by Noël en partage Pleubian Pleubian 26 novembre 2022 Côtes-d’Armor pleubian Salle des fêtes Pleubian Côtes-d'Armor

Pleubian Côtes-d'Armor