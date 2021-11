Saint-Renan Saint-Renan Finistère, Saint-Renan Noël en Iroise Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Noël en Iroise Saint-Renan, 11 décembre 2021, Saint-Renan. Noël en Iroise Saint-Renan

2021-12-11 – 2021-12-12

Saint-Renan Finistère Saint-Renan Animations du week-end :

Grand Marché de Noël (Salon de Thé, crêpes, vin chaud)

Structures gonflables géantes

Jeux en bois

Piscine à balles, jeu mousse et structures gonflables

Crêpes et bar à vin chaud

Calèche « Festicheval » vers le centre-ville Animations du dimanche après-midi :

Concerts et spectacles

18h00 : Parade animée du Père Noël et de sa garde rapprochée au cœur de la ville.

Feu d’artifice ! Présence du Père-Noël tout au long du Festival ! Samedi 11H00 -19H00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Ville Saint-Renan lieuville Saint-Renan