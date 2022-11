Noël en Fêtes à Semisens #Samedi 17 décembre Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Landes Noël en Fêtes à Saint Vincent de Tyrosse, tout un joyeux programme !

JOUR 2 Samedi 17 décembre Place du Forail :

8H-13H Marché traditionnel

16H-23H Marché de Noël nocturne en présence du Père Noël.

Produits locaux, vêtements, vin chaud, chocolats, peintures, articles de puériculture…

C’est l’UST Athlétisme qui tiendra la buvette et POPO AND THE PAPA’S qui mettra l’ambiance musicale.

