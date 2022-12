Noël en fête Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Entrez dans une ambiance féérique et magique ! Le conservatoire de musique Claude

Debussy propose un concert festif pour les fêtes de fin d’année. Les jeunes artistes issus des

classes de danse de Stéphanie Rodighiero, Maud Cavelan et Marie Segalen interpréteront

des standards de comédies musicales et des extraits du ballet Casse-Noisette.

Un voyage dans l’espace et le temps, à vivre en famille ! conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25 Saint-Servan Place Bouvet Saint-Malo

