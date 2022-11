Noël en Fête Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Noël en Fête Portes-lès-Valence, 17 décembre 2022, Portes-lès-Valence. Noël en Fête

Place de la République Portes-lès-Valence Drôme

2022-12-17 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-17 17:00:00 17:00:00 Portes-lès-Valence

Drôme Manège, grande rosalie, chute libre sur air-bag (à partir de 8 ans), déambulations dans le centre-ville de fanfares .

Le père Noël sera également présent ainsi qu’une calèche.

Chocolat et vin chaud, trampolines, vente d’huitres. cabinet.maire@mairie-plv.fr +33 4 75 57 95 00 http://www.portes-les-valence.fr/ Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Place de la République Portes-lès-Valence Drôme Ville Portes-lès-Valence lieuville Portes-lès-Valence Departement Drôme

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

Noël en Fête Portes-lès-Valence 2022-12-17 was last modified: by Noël en Fête Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 17 décembre 2022 Drôme Place de la République Portes-lès-Valence Drôme Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence Drôme