Finistère Concarneau Crêpes, vin chaud, chocolat chaud, café et barbe à papa. vente à prix réduits d’objets liés à Noël. Arrivée du Père Noël à 16h30.

Organisé par le comité des fêtes de Lanriec +33 2 98 97 01 44 Tiliz Lanriec Concarneau

