Seine-Maritime

Noël en cristal de Murano 2021-12-13 – 2021-12-23 Verre d'Art de la Bresle 23 Route d'Eu

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle A l’occasion des fêtes de Noël, l’atelier “Verre d’art de la Bresle” organise sa traditionnelle porte ouverte du 13 au 23 Décembre 2021.

– Démonstrations gratuites du maître verrier du verre de Murano à la canne en technique vénitienne. Uniquement sur rendez-vous.

– Exposition/vente de produits et petits articles de Murano (boules de Noël, lampes, vases, coupes et coupelles, bonbons en verre, bijoux, etc…) Tél : 02 35 93 57 01 / 06 80 75 23 51

