Noël en courts-métrages d'animation

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 15 décembre à 15:00

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 15 décembre à 15:00

Quatre courts métrages sur l’amitié et la solidarité, aux images délicates et colorées et aux musiques douces et joyeuses. Tout public, à partir de 3 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Durée : 45 min.

Gratuit, Entrée libre

Pirouette et le sapin de Noël Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T16:30:00

