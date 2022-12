Noël en Contes Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer

Noël en Contes Saint-Jacut-de-la-Mer, 21 décembre 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer . Noël en Contes Abbaye, salle de l’Arbre Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’Arbre

2022-12-21 – 2022-12-21

Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’Arbre

Saint-Jacut-de-la-Mer

Côtes-d’Armor Le cercle des Veilleurs de contes du Pays de Dinan anime une veillée contée dans l’esprit de Noël : des légendes et histoires de la presqu’île de St Jacut , des contes de korrigans, etc.

Un bon moment à passer en famille. +33 2 96 27 71 19 https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/noel-en-contes-2023 Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’Arbre Saint-Jacut-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jacut-de-la-Mer Autres Lieu Saint-Jacut-de-la-Mer Adresse Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor Rue de l'Abbaye Abbaye, salle de l'Arbre Ville Saint-Jacut-de-la-Mer lieuville Rue de l'Abbaye Abbaye, salle de l'Arbre Saint-Jacut-de-la-Mer Departement Côtes-d'Armor

Noël en Contes Saint-Jacut-de-la-Mer 2022-12-21 was last modified: by Noël en Contes Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer 21 décembre 2022 Abbaye Côtes-d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer salle de l'Arbre Rue de l'Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d'Armor