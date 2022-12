NOËL EN CONTES ! avec Konsl’diz Les Villettes Les Villettes Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Les Villettes Catégories d’évènement: Haute-Loire

Les Villettes

NOËL EN CONTES ! avec Konsl’diz Les Villettes, 27 décembre 2022, Les Villettes Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Les Villettes. NOËL EN CONTES ! avec Konsl’diz Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire

2022-12-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-27 20:00:00 20:00:00 Les Villettes

Haute-Loire Les Villettes Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Un événement konsldiz/contes en marches «Noël en contes » salle polyvalente des Villettes de 10h00 à 22h00h +33 4 71 61 69 75 Les Villettes

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Les Villettes Autres Lieu Les Villettes Adresse Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Maison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae Tourisme Ville Les Villettes Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Les Villettes lieuville Les Villettes Departement Haute-Loire

Les Villettes Les Villettes Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Les Villettes Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-villettes-office-de-tourisme-des-marches-du-velay-rochebaron-les-villettes/

NOËL EN CONTES ! avec Konsl’diz Les Villettes 2022-12-27 was last modified: by NOËL EN CONTES ! avec Konsl’diz Les Villettes Les Villettes 27 décembre 2022 Haute-Loire Les Villettes Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Les Villettes Haute-Loire

Les Villettes Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Les Villettes Haute-Loire