Le mardi 7 novembre 2021 à partir de 18h, les enfants de « Graines de choeur », l’ensemble vocal de collégiens « Teenvox » et les lycéens de l’ensemble « Haut les choeurs » se réunissent à l’auditorium pour vous proposer un moment magique au son du répertoire des chants de Noël. Responsable pédagogique : Aubéry Groulez Retrouvez d’autres ensembles vocaux du conservatoire [dans un second concert à partir de 19h30](https://conservatoire.lille.fr/noel-en-choeur-19h30-second-concert). **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Mardi 07 décembre 2021, à 18h – Auditorium** **Accès place du Concert** **Gratuit, sur réservation** **Présentation du pass sanitaire pour toute personne de plus de 11 ans**

« Graines de chœur », « Teenvox » et « Haut les chœurs » se retrouvent sur scène pour partager un moment festif autour des chants de Noël.

