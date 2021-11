Saint-Chamas Salle municipale Bouches-du-Rhône, Saint-Chamas NOËL EN CHANSONS Salle municipale Saint-Chamas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Chamas

NOËL EN CHANSONS Salle municipale, 12 décembre 2021, Saint-Chamas. NOËL EN CHANSONS

Salle municipale, le dimanche 12 décembre à 17:30

Distribution Marie Hafiz : violon Olivier Ronfard : accordéon Cyril Achard : guitare Damien Varaillon : contrebasse Alexis Salmieri : batterie Rémi Beer Demander, Lucile Pessey / Camille Mandineau (en alternance) : chant La chanson française est un genre musical caractéristique de notre culture, traversant toutes les époques. En ce temps de Noël, la production Prodig’Art vous invite à redécouvrir les grandes heures de la chanson française qui évoquent Noël de la plus belle des manières. Les arrangements inédits sont signés par le célèbre compositeur Jean-Claude Petit (Manon des sources, Jean de Florette, Mayrig, Cyrano de Bergerac…) et le talentueux Thomas Keck. Cette tournée sera l’occasion d’un partage entre générations autour d’un répertoire qui constitue une part importante de notre patrimoine musical. Un moment en chansons à fredonner en famille. Grand concert au Silo à Marseille le 14 décembre à 20 h Pour ce concert unique, la formation sera accompagnée des Petits Chanteurs de la Major dirigés par Rémy Littolff et de l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Marseille, direction Jean-Claude Petit et Nicolas Mazmanian au piano. Le Silo 35, quai du Lazaret 13002

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ Salle municipale 13 Av. des 53, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:30:00 2021-12-12T18:30:00

