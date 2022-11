Noël en centre-ville Marseille 1er Arrondissement, 3 décembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Noël en centre-ville

Deux week-end ponctués par des temps forts et un fil rouge : les 13 desserts ! Une tradition locale, accessible à tous, une coutume gourmande partagée également en Egypte et en Grèce.



Les 13 desserts : noix, figues, raisins secs, dattes, pâte de coing, fruits confits, pompe à huile, nougat blanc, noir, rouge, calissons, orange, melon d’eau présents chez les commerçants et épiciers du centre-ville, sur les marchés dans les épiceries fines.

Pour se mettre en jambe pour ses courses de Noël dès le début décembre un parcours qui valorise les torréfactions locales, les coffee shop et un artisan boulanger avec sa pompe à huile. Les deux pouvant constituer une idée cadeaux.



Un café pompe

Un café de spécialité et une brioche marseillaise en partenariat

Guide papier réactualisé à partir de ce parcours (2 000 ex et + en fonction des lieux participants)



Un guide cadeaux

Un guide de 50 idées cadeaux mettant en lumière des artisans et commerçants marseillais, des produits, des marques éco responsables et/ou fabriqués à Marseille. Le tout mis en scène avec la coopération des artisans commerçants.

Présence sur les sites Marseille Shopping, Office de Tourisme, Ville de Marseille, CMAR, CCIAMP. Une valorisation des chèques cadeaux « Treiz’Local » pouvant être utilisés chez certains des commerçants.



Les 13 desserts, treize tables

Des tables dressées avec la collaboration d’un.e artiste décorateur.ice et des boutiques : Souleiado, la Maison Marseillaise, Good Design Store.

Au centre les 13 desserts. Une vidéo qui explicite cette tradition.

Treize tables ! et pkus…

En partenariat avec l’Office de Tourisme pour une mise en avant auprès des hôtels, 13 menus travaillés par 13 chefs célébrant le Noël à Marseille. Focus sur les 13 desserts mais aussi le gratin de carde revisité.



Escape Game

Le samedi 17 décembre dans le centre-ville piétonnisé par la Ville de Marseille (si confirmé), 2 cessions (le matin et l’après-midi) à la recherche des 13 desserts départ du quartier du Panier arrivée coeur de ville en passant par la rue de la République. A la clef, un lot à remporter.



Musique

Des animations musicales en déambulation les 10 et 17 décembre en coordination avec celles proposées par la Ville de Marseille.



NoëlL solidaire

En partenariat avec la CMAR PACA, le 17 décembre, la vente d’une pompe à huile géante sur la Canebière au profit des « Restos du coeur » ou autre association caritative devant l’Office de Tourisme.

A l’occasion des fêtes de fin d’année la fédération Marseille Centre, et l’Office de Tourisme en partenariat avec la Ville de Marseille, la CCIAMP et la CMAR PACA souhaitent proposer une programmation d’animations pour tous les publics marseillais.

