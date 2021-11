Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Noël en boite ! Info de dernière minute : on apprend que Lego et Playmobil ont copié les boites ornées du musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Noël en boite ! Info de dernière minute : on apprend que Lego et Playmobil ont copié les boites ornées du musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 23 décembre 2021, Nevers.

le jeudi 23 décembre à Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

On apprend que Lego et Playmobil ont copié les boites ornées inventées au XVIe siècle par les émailleurs de verre de Nevers. Viens découvrir cette drôle d’histoire et composer ta boite de Noël.

Sur inscription, 5 €

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T12:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T16:00:00

