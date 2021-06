Clermont-Ferrand Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Noël en août de Michel Blazy Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Noël en août de Michel Blazy Hôtel de Chazerat, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Noël en août de Michel Blazy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Chazerat

Les artistes invités proposent dans ce cadre une intervention artistique pluridisciplinaire qui cherche à sensibiliser le public sur les thèmes de l’écologie, de la dichotomie entre nature et culture et de la cohabitation urbaine, à travers l’emploi de matériaux organiques et périssables. Cette exposition fait partie d’un parcours dans le quartier historique de Clermont-Ferrand, qui touche aussi bien les commerçants, les habitants et l’espace public. Exceptionnellement, le jardin de l’Hôtel de Chazerat accueille l’œuvre Noël en août de Michel Blazy, ainsi qu’une « Fontaine » de Charlie Jouan. Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Bughes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Hôtel de Chazerat Adresse 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand