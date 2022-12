NOËL EN AMÉRIQUE LATINE Angers Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

NOËL EN AMÉRIQUE LATINE
18 rue Marie-Euphrasie Pelletier Musée du Bon Pasteur Angers Maine-et-Loire
2022-12-16

Maine-et-Loire Angers Venez découvrir les crèches d’Amérique Latine et la vie de la sœur péruvienne de notre congrégation, Soeur Agustina Rivas. Infos pratiques:

Tout public, entrée gratuite.

​Accessible pour les personnes à mobilité réduite. elodie.comoy@bonpasteur.com +33 2 41 72 12 40 https://www.bonpasteur.com/ Musée du Bon Pasteur 18 rue Marie-Euphrasie Pelletier Angers

