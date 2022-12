Noël d’Ukraine Ensemble Vocal Musikya Romenay, 30 décembre 2022, Romenay Romenay.

EUR 14 20 Le « Noël d’Ukraine », présenté par l’Ensemble Vocal MUSIKIYA en France du 13 décembre 2022 au 1er janvier 2023, propose les fragments de la liturgie orthodoxe ukrainienne de différentes périodes, dont la période baroque, et les chants traditionnels de Noël d’Ukraine qui racontent la Divine Naissance avec poésie et naïveté mais également avec la verve populaire.

Aujourd’hui, Ihor Kolomiiets est un étudiant très motivé de 3e année en direction d’orchestre à l’Université de Musique et des Arts du Spectacle de la Ville de Graz en Autriche.

Précédemment, dans son pays natal, il a été diplômé de l’Académie Nationale de Musique de Kiev « Tchaikovsky » en direction de chant choral et il a été très tôt un chercheur enthousiaste en musique sacrée et profane ukrainienne de la période baroque comme de celle du début du 20ème siècle.

Il est également éditeur des deux premiers recueils de la collection « Musique Sacrée de la Renaissance » avec les œuvres de Kozytsky et Chavdarov ainsi que directeur de l’enregistrement des Liturgies des deux compositeurs du 18ème siècle, Vasily Titov et Hrytsko en tant que premier enregistrement.

Depuis septembre 2016, il étudie à Graz en Autriche après ses études à Kiev au sein de l’Académie Glyer et de l’Académie Nationale de Musique.

Ihor Kolomiiets fonde l’Ensemble Vocal MUSIKIYA en 2018 avec lequel il se présente en concert et enregistre les œuvres de deux compositeurs du 18e siècle, la Liturgie de Vasily Titov et le premier enregistrement mondial de la Liturgie de Hrytsko, après en avoir lui-même assuré le déchiffrage.

La même année, il dirige les œuvres sacrées de Stepan Dekhtiariov avec le Chœur de Chambre « Sonores » de Kiev ainsi que le grand motet à 40 voix « Spem in alium » de Thomas Tallis avec le Chœur de l’Académie de Kiev.

Durant l’année 2019, l’Ensemble MUSIKIYA enregistre l’intégralité des motets baroques du compositeur Hermann Levitsky.

En février 2020 Ihor Kolomiiets dirige la création d’une œuvre de Yurii Ishenko avec le Chœur de l’Académie Nationale de Kiev.

Il organise et participe à un concert de soutien à l’Ukraine à l’Université des Arts de Graz en Autriche en mars 2022, avec la participation de Tetiana Miyus, soliste de l’Opéra de Graz.

