NOËL DU RÉPERTOIRE AMÉRICAIN Espace des Libertés, 20 décembre 2021, Aubagne.

Distribution Direction musicale et arrangement : Olivier Lalauze Alice Martinez et Karim Tobbi : voix Lead Olivier Lalauze : contrebasse Sylvain Avazeri : trompette, trombone Ezequiel Celada : saxophones, clarinette Gabriel Manzaneque : guitare, banjo Stéphane Richard : batterie, washboard L’orchestre de jazz “Shoeshiners Band” revisite le traditionnel Christmas Songbook, les standards du jazz et les grandes œuvres du music-hall. Fort d’une équipe multi-instrumentiste, cet orchestre offre une riche palette de sonorités allant du New-Orleans aux ballades les plus romantiques. C’est avec une belle énergie et une passion dévorante que le “Shoeshiners Band” célèbre Noël en s’aventurant sur le chemin de l’âge d’or du jazz. Leur swing festif et rythmé par les voix de la chanteuse Alice Martinez et du crooner marseillais Karim Tobbi, sur des arrangements inédits, vous transportera dans un univers suspendu ne laissant comme repère qu’une irrésistible envie de danser. Grand concert au Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) le 5 décembre à 17h Pour cette représentation exceptionnelle, le Shoeshiners Band et l’Orchestre proposent une comédie musicale de Broadway, un programme swing & jazz où s’entremêleront les sonorités du piano et d’un quatuor à cordes (Yardani Torres : 1er violon / Déborah Lasserre : 2nd violon / Léa Paci : alto / Johanna Renaud : violoncelle / Romain Morello : trombone / Jean-François Bonnel : clarinette, sax, trompette / Lionel Dandine : piano), sous les pas rythmés des compagnies de Lindy Hop PACASWING (Aix-en-Provence), SWINGJAMMERZ (Montpellier) et Destination Rock’N’Danses (Ales). Grand Théâtre de Provence – 380, avenue Max Juvénal- Aix-en-Provence

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



