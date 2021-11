Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Drôme, Loriol-sur-Drôme Noël du cœur Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Noël du cœur Loriol-sur-Drôme, 24 décembre 2021, Loriol-sur-Drôme.
Gymnase Jean-Clément 1 Rue des Tapis

2021-12-24 15:00:00 – 20:00:00

Loriol-sur-Drôme Drôme Loriol-sur-Drôme Organisé par des chrétiens de différentes communautés du Val de Drôme, cet évènement entièrement gratuit propose à tous ceux qui le souhaitent, de partager un moment de fraternité et de convivialité. Inscription avant le 15/12. noelducoeur.loriol@gmail.com +33 7 66 80 14 98 Gymnase Jean-Clément 1 Rue des Tapis Loriol-sur-Drôme

