Noël du CIAS Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Noël du CIAS Figeac, 7 décembre 2022, Figeac. Noël du CIAS

Espace Mitterrand Figeac Lot

2022-12-07 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-07 Figeac

Lot EUR – 10h30 Séance de cinéma (Astrolabe) gratuit 4/6 ans

Yuku et la fleur de l’himalaya. Durée 1h – 14h Espace F.Mitterrand

Spectacle gratuit cirque « Ginger et Cie » 5/12 ans

Maquilleuse, présence d u Père Noël,goûter offert. Votre enfant sera sous l’entière responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.

Renseignements et Inscriptions au 05.65.50.05.01 +33 5 65 50 05 01 CIAS

Figeac

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Espace Mitterrand Figeac Lot Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Noël du CIAS Figeac 2022-12-07 was last modified: by Noël du CIAS Figeac Figeac 7 décembre 2022 espace mitterrand Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot