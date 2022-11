Noël disrupte la médiathèque Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Noël disrupte la médiathèque Brest, 10 décembre 2022, Brest. Noël disrupte la médiathèque

Médiathèque de Bellevue Pl. Napoléon III Brest Finistère Pl. Napoléon III Médiathèque de Bellevue

2022-12-10 – 2022-12-10

Pl. Napoléon III Médiathèque de Bellevue

Brest

Finistère La fête investit le Disrupt Campus et s’associe à l’anniversaire de l’installation de la médiathèque a l’étage du

centre commercial. Animations pour tous et toutes et restauration sur place vous attendent!

Et à 17h, venez guincher avec le Bal Floch Pl. Napoléon III Médiathèque de Bellevue Brest

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Pl. Napoléon III Médiathèque de Bellevue Ville Brest lieuville Pl. Napoléon III Médiathèque de Bellevue Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Noël disrupte la médiathèque Brest 2022-12-10 was last modified: by Noël disrupte la médiathèque Brest Brest 10 décembre 2022 Brest finistère Médiathèque de Bellevue Pl. Napoléon III Brest Finistère

Brest Finistère