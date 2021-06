Ungersheim Ecomusée d'Alsace Haut-Rhin, Ungersheim Noël d’hier et d’aujourd’hui Ecomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Du 27 novembre au 2 janvier, découvrez le Noël d’hier et d’aujourd’hui dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. Aventurez-vous à l’Ecomusée d’Alsace où la beauté des maisons vous plonge dans les traditions alsaciennes d’antan. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en calèche, goûtez aux fameux « bredeles » alsaciens, partagez vos meilleurs vœux sur la couronne de l’Avent, visitez le petit marché artisanal… Et ressentez la magie et la chaleur d’un Noël authentique. DATES & HORAIRES : Du samedi 27 novembre au dimanche 2 janvier – de 10h à 18h CONTACT : Tél : 03 89 74 44 74 Mail : [info@ecomusee.alsace](mailto:info@ecomusee.alsace) Site internet : [https://www.ecomusee.alsace/fr/](https://www.ecomusee.alsace/fr/) Adresse : Ecomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

TARIFS : Adulte : 15€ – Enfant (4-17ans) 10€ – Enfant (-4ans) gratuit

