Noël d’Hier et d’Aujourd’hui

Du 26 novembre au 1er janvier, découvrez le Noël d'hier et d'aujourd'hui dans le plus grand musée à ciel ouvert de France. Aventurez-vous à l'Écomusée d'Alsace où la beauté des maisons vous plonge dans les traditions alsaciennes d'antan. Participez aux nombreuses animations quotidiennes, faites un tour en calèche, goûtez aux fameux « bredeles » alsaciens, partagez vos meilleurs vœux sur la couronne de l'Avent, visitez le petit marché artisanal… Et ressentez la magie et la chaleur d'un Noël authentique.

