Noël des retraités: spectacle « La Bella-Peyra » Le Puy-en-Velay, 4 décembre 2021, Le Puy-en-Velay. Noël des retraités: spectacle « La Bella-Peyra » théâtre place du Breuil Le Puy-en-Velay

2021-12-04 14:30:00 – 2021-12-04 théâtre place du Breuil

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Un spectacle convivial offert aux retraités de la Ville et de l’Agglo du Puy-en-Velay, pièce intitulée « La Bella-Peyra ». Ecrite par Gérard Roche, cette comédie de près de 2 heures revisite avec beaucoup d’humour la légende de l’Auberge Rouge. +33 4 71 09 03 45 théâtre place du Breuil Le Puy-en-Velay

