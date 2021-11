Noël des producteurs locaux Bischwiller, 15 décembre 2021, Bischwiller.

Noël des producteurs locaux Bischwiller

2021-12-15 08:00:00 – 2021-12-15 12:00:00

Bischwiller Bas-Rhin

Suite aux week-ends de festivités de Noël organisées par la Ville, Place de la Mairie, les 3-4-5 et 11-12 décembre, les producteurs locaux présents sur la place de la Liberté tous les mercredis pour le marché hebdomadaire habituel, prolongeront la convivialité et la chaleur de Noël le mercredi 15 décembre de 8h à 12h, avec leur Noël des producteurs locaux.

Pour l’occasion, ce marché hebdomadaire du mercredi se glissera dans une ambiance festive avec décorations, musiques et senteurs traditionnelles. Une douzaine de commerçants seront présents et offriront aux clients des animations variées (mini loteries pour gagner des bons d’achats ou des produits de la vente, dégustations).

N’hésitez pas, à 9 jours du réveillon de Noël, c’est le moment de visiter les stands de nos producteurs. Ils vous accueilleront avec plaisir pour vous faire découvrir leurs produits frais et de saison.

+33 3 88 53 99 20

Bischwiller

