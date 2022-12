Noël des Familles Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Noël des Familles Meilhan-sur-Garonne, 18 décembre 2022, Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne. Noël des Familles Au Bourg Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Salle Multiculturelle Au Bourg

2022-12-18 12:00:00 – 2022-12-18

Salle Multiculturelle Au Bourg

Meilhan-sur-Garonne

Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne EUR 10 10 Organisée par le CCAS et l’APE.

– 12h : Repas dans la Salle Multiculturelle (sur réservation avant le 15 décembre au 05.53.94.30.04).

– 14h30 : Jeux gratuits pour les enfants, Tir à la corde, Course aux sacs, Toboggan, …

– 15h30 : Spectacle de danse « Extra Doux » dans la Salle Multiculturelle.

– 16h : Chorale des enfants (Place d’Armes).

– 16h30 : Pinatas (Place d’Armes).

– 17h30 : Retraite Aux Flambeaux (Place d’Armes).

Tout l’après-midi : Barbe à Papa, Fontaine à chocolat, Vin Chaud, …

Programme détaillé à télécharger ! Noël des Familles organisé par le CCAS et l’APE. Un repas à 12h et de nombreuses Animations sont au programme tout l’après-midi. +33 5 53 94 30 04 CCAS et Association des parents d’élèves Mairie de Meilhan-sur-Garonne

Salle Multiculturelle Au Bourg Meilhan-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Autres Lieu Meilhan-sur-Garonne Adresse Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Salle Multiculturelle Au Bourg Ville Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne lieuville Salle Multiculturelle Au Bourg Meilhan-sur-Garonne Departement Lot-et-Garonne

Noël des Familles Meilhan-sur-Garonne 2022-12-18 was last modified: by Noël des Familles Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne 18 décembre 2022 Au Bourg Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne