NOËL DES ENFANTS TEYRANNAIS

Le samedi 10 décembre 2022 Dès 9h30

Pour clôturer cette année, la municipalité convie petits et grand à une journée festive le samedi 10 décembre.

Pour les plus jeunes, des activités ludiques seront proposées au gymnase entre 9h30 et 12h30 puis entre 14h et 16h30 :

– un atelier créatif sur le thème de Noël,

– trois structures gonflables,

– un espace petite enfance,

– un atelier maquillage.

Le Père Noël, malgré son planning chargé, nous fera l’honneur de sa présence à compter de 10h30 (jusqu’à 12h30). Il sera accompagné de l’un de ses lutins qui vous proposera d’immortaliser cette rencontre avec une photo souvenir.

2 spectacles joués à la salle des fêtes ponctueront cette journée :

Des contes d’hiver pour les tout petits (à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans) : Virginie Lagarde, conteuse-voyageuse, vous transportera dans son univers tout en douceur. Bruitages et chant rythmeront ses histoires pour permettre aux petits et aux grands de voyager au pays des contes 2 séances d’une durée de 25 min : 10h et 11h. Spectacle avec jauge pour le confort des petitous : inscription nécessaire par mail à accueil@ville-teyran.fr ou par téléphone à l’accueil de la mairie.

Mini concert de Noël à 17h proposé par Flavia Perez (pas d’inscription nécessaire) : un spectacle interactif, où dynamisme et humour sont au rendez-vous. Sur des chansons tirées au sort par les enfants, l’artiste raconte, chante, bruite, mime avec sa guitare et un sampler. Un concert d’histoires de Noël loufoque et rigolo conseillé à partir de 3 ans.

Cette journée s’achèvera par un feu d’artifice tiré à 18h rue du Stade par la société Pyragric (horaire susceptible de varier en fonction des conditions météorologiques).

La rue du Stade sera interdite au stationnement et à la circulation de 12h30 à 00h. Privilégiez les modes de déplacement doux si vous le pouvez (arceaux vélo au gymnase et à la salle des fêtes).

