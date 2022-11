Noël des enfants Colombelles, 22 décembre 2022, Colombelles.

Noël des enfants

Salle Jean Jaurès Colombelles Calvados

2022-12-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-22 20:00:00 20:00:00

Colombelles

Calvados

Ce Noël, la ville de Colombelles organise une journée spéciale pour les enfants.

Au programme :

15h Spectacle Pomme d’amour par Nathalie Kent Pomme d’Amour, le fidèle lutin du Père Noël, le remplacera le soir de Noël car le vieux monsieur est cloué au lit avec une rage de dents.

Pour les 4-12 ans – 45min – Gratuit

16H Goûter en présence du Père Noël

18h CINÉMA SPÉCIAL NOËL Les 5 légendes L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.

Organisé par le secteur familles de Léo Lagrange et le collectif Les Toiles de Colombelles.

Colombelles

